Эксперимент по поиску темной материи дал обнадеживающий результат

На протяжении последнего столетия физики пытаются обнаружить темную материю, но все попытки прямого детектирования пока не увенчались успехом.
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