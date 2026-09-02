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Эксперимент по поиску темной материи дал обнадеживающий результат

Эксперимент по поиску темной материи дал обнадеживающий результат

На протяжении последнего столетия физики пытаются обнаружить темную материю, но все попытки прямого детектирования пока не увенчались успехом.

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