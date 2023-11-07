Интересная жизнь с Vera Star То что власть рано или поздно доиграется с мигрантами, стало ясно давным-давно.
Началось. Мигранты в Москве напали на полицейских прямо на Красной площади
Комментарии
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АЛЕКСЕЙ
ХЕР ТЕБЕ А МНЕ ЗДРАВУЮ СПОКОЙНУЮ ЖИЗНЬ. И ВСЕМ РОССИЯНАМ.
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23 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
не хочешь помочь беженцам и ПАлестины!!!???
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23 час.
Скиф Туран
Инородцы, понимают только силу. Поиск компромисса и компромисс, они считают слабостью. Резиновая милицейская дубинка, для них является пока самым высоким аргументом!
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22 час.
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