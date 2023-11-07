Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • 59
    Всюду!Скандал с мигрант...
  • Tania Еременко
    Продажные тва ри там , в Нижнем Тагиле.Скандал с мигрант...
  • 59
    Приехали! ЖОПА!Скандал с мигрант...

Началось. Мигранты в Москве напали на полицейских прямо на Красной площади

Началось. Мигранты в Москве напали на полицейских прямо на Красной площади

Интересная жизнь с Vera Star То что власть рано или поздно доиграется с мигрантами, стало ясно давным-давно.

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Комментарии
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АЛЕКСЕЙ
ХЕР ТЕБЕ                                                       А МНЕ ЗДРАВУЮ СПОКОЙНУЮ ЖИЗНЬ.     И ВСЕМ РОССИЯНАМ.
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23 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
не хочешь помочь  беженцам и ПАлестины!!!???
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23 час.
Скиф Туран
Инородцы, понимают только силу. Поиск компромисса и компромисс, они считают слабостью. Резиновая милицейская дубинка, для них является пока самым высоким аргументом!
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22 час.

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