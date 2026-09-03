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Нижегородская правда

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Более 300 тыс. юных нижегородцев участвовали в мероприятиях 3 сентября

Более 300 тыс. юных нижегородцев участвовали в мероприятиях 3 сентября

3 сентября более 300 тысяч юных нижегородцев приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

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