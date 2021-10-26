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Глазьев заявил, что действия Центробанка и Набиуллиной, нанесли России ущерб на 45 трлн рублей

Глазьев заявил, что действия Центробанка и Набиуллиной, нанесли России ущерб на 45 трлн рублей

Сергей Глазьев, которого прочили на должность главы ЦБ в 2013 году, обвинил Эльвиру Набиуллину в сознательном лишении российской экономики оборотных средств, по его мнению, она недополучила 15 трлн рублей и не произвела продукции на 30 трлн рублей.

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