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Регионы России

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Объемы поставок российского СПГ в Европу снизились, но поставки продолжаются

Объемы поставок российского СПГ в Европу снизились, но поставки продолжаются

Российский сжиженный природный газ (СПГ) продолжает поступать в Евросоюз, несмотря на значительное снижение объемов поставок по сравнению с предыдущими годами.

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