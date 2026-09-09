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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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С официального сайта СШОР Саранска пропала информация о руководстве школы. Директором является Ольга Каниськина, ранее дисквалифицированная за допинг

С официального сайта СШОР по легкой атлетике Саранска исчезла информация о руководстве школы.  На данный момент в этом разделе на сайте СШОР пусто.

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