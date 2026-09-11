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First Internet Bancorp завершила частное размещение облигаций на $20,5 млн

First Internet Bancorp завершила частное размещение облигаций на $20,5 млн

Американский финансово-банковский холдинг First Internet Bancorp (Nasdaq: INBK), являющийся материнской компанией First Internet Bank, официально сообщил об успешном завершении частного размещения субординированных облигаций на общую сумму $20,5 млн.

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