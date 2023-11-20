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В Новосибирской области из-за непогоды без света остались около 40 тыс. человек

В Новосибирской области из-за непогоды без света остались около 40 тыс. человек

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий около 40 тысяч жителей региона в 137 населенных пунктах остались без электричества.

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