В Новосибирской области из-за непогоды без света остались около 40 тыс. человек

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий около 40 тысяч жителей региона в 137 населенных пунктах остались без электричества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии