Росгвардейцы реанимировали мужчину после остановки сердца

В ДНР росгвардейцы реанимировали мужчину с остановкой сердца В одном из районов Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники подразделения специального назначения Росгвардии оказали экстренную доврачебную помощь мужчине, у которого случилась остановка сердца и наступила клиническая смерть.
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