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Экс-полузащитник «Зенита» близок к переходу в «Ювентус»

Экс-полузащитник «Зенита» близок к переходу в «Ювентус»

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, перебравшийся во Францию из "Зенита", может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Repubblica.

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