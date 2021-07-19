Экс-полузащитник «Зенита» близок к переходу в «Ювентус»

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, перебравшийся во Францию из "Зенита", может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Repubblica.
Популярные статьи
- Шамиль ТАРПИЩЕВ: Условия? Девочки вот чайники и утюги попросили. Алкоголя нет даже в ресторанах
- Наши элегантные красавицы-гимнастки без страха обыграли накачанных атлеток США. Первой россиянок поздравила 4-кратная чемпионка Рио американка Байлз
- Россия поймала кураж и держит уровень лидеров! ТОКИО-2020. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ. После 4-х дней
Свежие комментарии