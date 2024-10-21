Компания Dow Jones подала в суд на Perplexity из-за незаконного сбора данных

Rupert Murdoch’s Dow Jones, материнская компания Wall Street Journal и New York Post, подала в суд на Perplexity в понедельник, обвиняя компанию, создающую генеративный ИИ, в незаконном сборе отчетов и перенаправлении трафика на свои платформы.
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