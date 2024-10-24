Госдума ратифицировала договор о партнерстве России и КНДР

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика на постоянной основе будут поддерживать и развивать отношения всеобщего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности.
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