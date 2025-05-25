ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям, выпускающим вооружение для ВСУ

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Армия России ночью 25 мая нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ракетное оружие, компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, сообщили в Минобороны.
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