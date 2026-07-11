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Итог ночных групповых ударов: поражены объекты военной и логистической инфраструктуры Украины

Итог ночных групповых ударов: поражены объекты военной и логистической инфраструктуры Украины

В ходе ночных ударов Армия России поразила объекты военной и логистической инфраструктуры Украины. Министерство обороны России сообщило, что в результате групповых ударов в ночь накануне были поражены пять объектов военного и логистического назначения в Киеве и Одесской области.

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