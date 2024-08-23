Антонов заявил о намерении США снять ограничения на использование ВСУ американского оружия

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что США дразнят Москву и намерены в один момент снять для Вооруженных сил Украины (ВСУ) все ограничения, касающиеся использования американского оружия.
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