МИД Турции: Украина должна сохранить территориальную целостность

Стефания Новак

Турция оборзела. Поле боя все решит! И нечего лезть во внутренние дела России. Мы сами все решим без посредничества турции. Пусть разбираются во своих внутренних делах. А то опять будет переворот и тогда на нас пусть не рассчитывают