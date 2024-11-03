Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что при урегулировании украинского конфликта справедливым будет сохранение ее территориальной целостности.
МИД Турции: Украина должна сохранить территориальную целостность
Комментарии
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Стефания Новак
Турция оборзела. Поле боя все решит! И нечего лезть во внутренние дела России. Мы сами все решим без посредничества турции. Пусть разбираются во своих внутренних делах. А то опять будет переворот и тогда на нас пусть не рассчитывают
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1 д.
Андрей
сколько Россия решит,такая территория хохлам и будет в целостности.
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1 д.
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