В Астраханской области полицейские провели обучающий семинар для представителей торговых сетей

Сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Астраханской области Сергей Воробьёв совместно с экспертом-криминалистом региональной полиции Ольгой Майоровой провели семинар для представителей торговых сетей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх