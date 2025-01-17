Украденные чемпионские перстни Малкина обнаружили у него дома

Расследование при этом продолжается Чемпионские перстни нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина за победы в Кубке Стэнли найдены, рассказала полиция округа Аллегейни, штат Пенсильвания на своей странице в соцсетях.