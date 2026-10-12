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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Атака на аэропорт в Эр-Рияде 11 октября привела к гибели человека

Атака на аэропорт в Эр-Рияде 11 октября привела к гибели человека

Еще 11 получили травмы В международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халеда 11 октября произошел инцидент, в результате которого один человек погиб, а еще 11 получили травмы, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на данные управления гражданской авиации Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

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