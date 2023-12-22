В Краснодаре прокомментировали решение Минобороны не открывать аэропорт

Власти Краснодарского края заявили, что не обещали открыть аэропорт Пашковский. В ведомстве пояснили, что губернатор только отметил, что 15 декабря состоится тестовый рейс, по результатам которого будет принято решение.
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