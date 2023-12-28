Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил своё детство в Ленинграде с сериалом «Слово пацана». «Поверьте, Ленинград конца 80-х годов прошлого века почти ничем не отличался от Казани, показанной в сериале.
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