Депутат Ткачев объяснил, что тормозит развитие искусственного интеллекта в России

Есть две проблемы Отсутствие держателей больших данных и дорогостоящее оборудование тормозят развитие искусственного интеллекта в России, заявил радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.