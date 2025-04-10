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Петербургский дневник

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Депутат Ткачев объяснил, что тормозит развитие искусственного интеллекта в России

Депутат Ткачев объяснил, что тормозит развитие искусственного интеллекта в России

Есть две проблемы Отсутствие держателей больших данных и дорогостоящее оборудование тормозят развитие искусственного интеллекта в России, заявил радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

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