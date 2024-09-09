Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Накат на Китай через папу

Накат на Китай через папу

Генерал-​губернатор Папуа-​Новой Гвинеи тепло приветствует Папу Франциска Сайт Vatican news сообщает: “Начался второй этап 45-го апостольского путешествия Папы Франциска: в Независимое государство Папуа – Новая Гвинея.

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