OpenAI предложит свои технологии национальным лабораториям США для исследований ядерного оружия

Компания OpenAI заявила, что планирует разрешить Национальным лабораториям США, сети научно-исследовательских лабораторий Министерства энергетики, использовать свои модели ИИ для обеспечения безопасности ядерного оружия и других научных проектов.
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