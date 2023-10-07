Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днём рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. «Под Вашим руководством Россия и её столица Москва прошли через множество испытаний, преодолели множество вызовов», — написал он в Telegram.
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