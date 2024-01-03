Южный фронт: командование ВСУ продолжает отправлять десант на дно Днепра

Противник усилия сосредоточил на переброске десанта, однако перемещение лодок было вовремя вскрыто, 3 из 8 лодок уничтожены сбросами и огнём артиллерии, уцелевшие лодки продолжать выполнение задачи не стали.
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