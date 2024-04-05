👍🇷🇺 В Керчи ко Дню освобождения города разработали два новых экскурсионных маршрута 🪖 В основу одного из таких маршрутов легла история юного партизана Володи Дубинина.
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👍🇷🇺 В Керчи ко Дню освобождения города разработали два новых экскурсионных маршрута 🪖 В основу одного из таких маршрутов легла история юного партизана Володи Дубинина.