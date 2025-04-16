Влад Филат - Драгалин: Поздно, батенька, поздно

Бывший премьер-министр Влад Филат прокомментировал недавние заявления экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин, в которых она обвинила нескольких бывших высокопоставленных чиновников в попытках давления на судей, якобы они использовали компрометирующую информацию в целях шантажа.