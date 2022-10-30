"Этого еще не хватало": происходящее в парке Владивостока ввело людей в замешательство

Происходящее в парке Владивостока ввело горожан в замешательство. Кадрами с популярного сквера, который сейчас активно обновляется, поделились в Telegram-канале vtoryakvdk (12+).
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