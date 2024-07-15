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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефон Касл пропустит оставшиеся матчи Летней лиги из-за небольшого повреждения запястья

Новичок «Сан-Антонио» пропустит остаток Летней лиги НБА из-за растяжения связок запястья. Касл получил травму во время победной игры с «Портлендом».

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