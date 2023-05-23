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"Оружие, как у римлян". Суд оценил биту из уголовного дела о драке на Старом базаре

"Оружие, как у римлян". Суд оценил биту из уголовного дела о драке на Старом базаре

Точка в уголовном деле Дмитрия Лопатина, которого прозвали "инвалидом", будет поставлена в июле Барнаульский суд пока так и не смог до конца выяснить, чем обвиняемый Дмитрий Лопатин наносил удары во время драки на Старом базаре летом 2020 года.

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