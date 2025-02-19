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Эксперт Старостин посоветовал покупать питьевую воду в автоматах и киосках

Эксперт Старостин посоветовал покупать питьевую воду в автоматах и киосках

Покупка воды в тару через специальные автоматы и киоски — это лучший вариант по цене и качеству. Об этом заявил председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив (АППВР) Артем Старостин в разговоре с сайтом «Газета.

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