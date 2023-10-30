Прокуратура Ямала защитила право инвалида-колясочника на комфортное жилье

В Салехарде прокуратура и суд встали на защиту интересов инвалида-колясочника и его семьи. По требованию инстанций власти города обязаны предоставить мужчине подходящую для проживания квартиру взамен аварийной, сообщили в надзорном ведомстве.
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