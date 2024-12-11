В стратегии Warhammer 40,000: Gladius наконец-то появились Примарис Для пошаговой страт...

В стратегии Warhammer 40,000: Gladius наконец-то появились ПримарисДля пошаговой стратегии Warhammer 40,000: Gladius вышло контентное дополнение Ultima Foundin, добавляющее в игру Примарисов, улучшенную версию Космодесанта.
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