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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк об иске ФХР в CAS: «Мы пробуем, делаем все, чтобы вернуться. Надеемся, что новый президент и совет ИИХФ отнесутся к России более лояльно. Нельзя же столько лет нас не допускать»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался об иске федерации в CAS.  Ранее Федерация хоккея России обратилась в Спортивный арбитражный суд из-за недопуска сборных к международным турнирам под эгидой Международной федерации хоккея.

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