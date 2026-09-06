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Мировое обозрение

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Азовское море резко изменилось за 19 лет: солёность выросла до 16 промилле и приблизилась к Черному

Азовское море резко изменилось за 19 лет: солёность выросла до 16 промилле и приблизилась к Черному

Азовское море переживает самую масштабную трансформацию за полтора века наблюдений. За 19 лет средняя солёность воды выросла с 10–11 до 16 промилле — прирост почти на 60%.

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