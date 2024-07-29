13 БПЛА ВСУ сбили над Курской областью

За последние полтора часа над территорией Курской области ПВО РФ сбили 13 дронов ВСУ. Всего за сутки здесь были уничтожены более 30 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем официальном Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии