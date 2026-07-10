Культура и Обще...
ГлавнаяСтатьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культура и Общество

4 подписчика

Страницы радости беспечной…Стихи Зои Сергеевой о детстве

Детство у Зои Сергеевой — это не просто период в биографии, это неприкосновенный запас душевных сил. Когда во взрослой жизни наступают «жизненные метели» или «злоба дня», именно этот запах земляники и леса становятся внутренним щитом, защищающим душу от уныния и цинизма.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым