Страницы радости беспечной…Стихи Зои Сергеевой о детстве

Детство у Зои Сергеевой — это не просто период в биографии, это неприкосновенный запас душевных сил. Когда во взрослой жизни наступают «жизненные метели» или «злоба дня», именно этот запах земляники и леса становятся внутренним щитом, защищающим душу от уныния и цинизма.
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