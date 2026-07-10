Страницы радости беспечной…Стихи Зои Сергеевой о детстве

Детство у Зои Сергеевой — это не просто период в биографии, это неприкосновенный запас душевных сил. Когда во взрослой жизни наступают «жизненные метели» или «злоба дня», именно этот запах земляники и леса становятся внутренним щитом, защищающим душу от уныния и цинизма.