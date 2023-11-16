В Уфе умерла ворона, четыре дня провисевшая на дереве

Уфимская ворона, четыре дня провисевшая на леске на дереве, умерла в ветеринарной клинике. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя центра реабилитации диких животных Дмитрия Стрельникова.
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