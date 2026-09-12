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Аргументы и Факты

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В Нью-Дели приготовили шоколадные матрешки для Путина

В Нью-Дели приготовили шоколадные матрешки для Путина

В одном из отелей Нью-Дели приготовили кулинарный сюрприз для российского президента Владимира Путина, прибывшего в столицу Индии для участия в саммите БРИКС, сообщает телеканал NDTV.

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