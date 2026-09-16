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«Не лезьте на рожон!». Курт Волкер рассказал о «четком» сигнале России Западу, призвав не позволить ей «нас запугать»

«Не лезьте на рожон!». Курт Волкер рассказал о «четком» сигнале России Западу, призвав не позволить ей «нас запугать»

Россия четко просигнализировала ряду западных стран, поддерживающих Украину: «Не лезьте на рожон».

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