Игроки со всего мира соревнуются в фиджитал-спортивных дисциплинах на "Играх будущего" в Казани

Казань стала местом проведения международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего". Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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