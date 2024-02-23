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Игроки со всего мира соревнуются в фиджитал-спортивных дисциплинах на "Играх будущего" в Казани

Игроки со всего мира соревнуются в фиджитал-спортивных дисциплинах на "Играх будущего" в Казани

Казань стала местом проведения международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего". Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

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