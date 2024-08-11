Скончалась олимпийская чемпионка Галина Зыбина

Олимпийская чемпионка в толкании ядра Галина Зыбина умерла на 94 году жизни. Такая информация размещена официальной страничке «Вконтакте» комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга.
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