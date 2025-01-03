Запад готовит фашистский Майдан в России – Федоров

Фёдоров-думский сумасшедший. Не ему это говорить. Это и без него все нормальные люди знают. Оракул фуев...

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Уже, вроде бы, давно привык, что в "депутаты" как правило попадают умственно отсталые граждане , слабо способные даже к удовлетворению личных потребностей, не говоря уже об их "способностях" к государственной службе. Этот Федоров только вчера родился? Только сейчас разглядел, что сраный "запад" ПОСТОЯННО занят тем, что строит козни против России ? Чем эти бездельники занимаются в госду..е, одному Богу известно, и завления типа того же федорова - лишнее тому подтверждение.