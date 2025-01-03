Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Запад готовит фашистский Майдан в России – Федоров

Запад готовит фашистский Майдан в России – Федоров

Политнавигатор Страны западного блока готовят в России государственный переворот, подкреплённый «майданом» на почве этнической ненависти.

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Комментарии
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Karmadon
Фашистский &quot;майдан&quot; в России? Даже не надейтесь, что Путин окажется таким же трусливым дебилом, как Янукович.
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11 час.
Игорь Костоглод
Фёдоров-думский сумасшедший. Не ему это говорить. Это и без него все нормальные люди знают. Оракул фуев...
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9 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Уже, вроде бы, давно привык, что в &quot;депутаты&quot; как правило попадают умственно отсталые граждане , слабо способные даже к удовлетворению личных потребностей, не говоря уже об их &quot;способностях&quot; к государственной службе. Этот Федоров только вчера родился? Только сейчас разглядел, что сраный &quot;запад&quot; ПОСТОЯННО занят тем, что строит козни против России ? Чем эти бездельники занимаются в госду..е, одному Богу известно, и завления типа того же федорова - лишнее тому подтверждение.
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8 час.

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