Переезд в Юрмалу и сделка за доллар: зачем Алла Пугачева сменила климат и переписала имущество в США

Певица Алла Пугачева прибыла в Юрмалу раньше своего привычного графика. Ее досрочный переезд в Латвию связывают как с рекомендациями врачей из-за состояния здоровья, так и с планами поддержать музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле.