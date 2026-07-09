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Переезд в Юрмалу и сделка за доллар: зачем Алла Пугачева сменила климат и переписала имущество в США

Переезд в Юрмалу и сделка за доллар: зачем Алла Пугачева сменила климат и переписала имущество в США

Певица Алла Пугачева прибыла в Юрмалу раньше своего привычного графика. Ее досрочный переезд в Латвию связывают как с рекомендациями врачей из-за состояния здоровья, так и с планами поддержать музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Юрмала теперь стала заросшей грязной деревней...
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4 н.