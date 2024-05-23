В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для пересмотра предписаний ФАС

Заявление будет рассмотрено антимонопольным органом Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который направлен на расширение оснований для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний ФАС при возникновении существенных обстоятельств, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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