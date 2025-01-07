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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о Кахигао в «Спартаке»: «Что критиковать, когда он еще даже работать не начал? Будут первые трансферы, тогда посмотрим. Он не случайный человек, давно в футболе»

«Критика в адрес нового спортивного директора «Спартака»? Людям стоит изучить его биографию – он не случайный человек, давно в футболе, многое сделал.

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