В Карелии появился первый в своем роде аппарат для исследования крови

В Карелии появился первый автоматический иммуногематологический анализатор для исследования крови. В Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи установили первый в Карелии автоматический иммуногематологический анализатор, способный проводить высокоточные исследования групп крови в автоматическом режиме.
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