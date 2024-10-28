В Карелии появился первый в своем роде аппарат для исследования крови

В Карелии появился первый автоматический иммуногематологический анализатор для исследования крови. В Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи установили первый в Карелии автоматический иммуногематологический анализатор, способный проводить высокоточные исследования групп крови в автоматическом режиме.