«Я оставил все позади», — Чимин объяснил, почему решил уйти из BTS

Вчера мы подробно разобрали ситуацию ухода из группы BTS вокалиста Джей-Хоупа (J-Hope), который в последний момент решил остаться в коллективе и дать шанс музыкальной карьере, когда понял, что его друзья очень привязаны к нему и не хотят отпускать его.