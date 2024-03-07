«Я оставил все позади», — Чимин объяснил, почему решил уйти из BTS

Вчера мы подробно разобрали ситуацию ухода из группы BTS вокалиста Джей-Хоупа (J-Hope), который в последний момент решил остаться в коллективе и дать шанс музыкальной карьере, когда понял, что его друзья очень привязаны к нему и не хотят отпускать его.
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