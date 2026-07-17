Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов на экспорт в РФ

Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в Россию. В ведомстве заявили, что иранская продукция по внешнему виду и упаковке похожа на цветы из Армении, ввоз которых был запрещен в мае.
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